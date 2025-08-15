Эксперты раскрывают прогнозы по встрече Путина и Трампа на Аляске

Эксперты считают, что следует избегать завышенных ожиданий от встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК, который опросил российских и зарубежных специалистов.

Глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев отметил, что украинский вопрос будет ключевым на переговорах. Не исключено, что в нем будут «некоторые подвижки».

«Но я бы все-таки проявлял осторожность в ожиданиях, потому что ожиданий сейчас много, и средства массовой информации разгоняют эту тему», — сказал он.

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский также считает, что необходимо избегать завышенных ожиданий, а разговор РФ и США «будет очень трудный». Даже если Путин и Трамп смогут прийти к взаимопониманию относительно конфликта или найти пути его политико-дипломатического урегулирования, то это не отменит сложностей в диалоге по другим вопросам повестки, которых не мало.

Глава Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов считает, что на саммите скорее всего не будет прорывных результатов вне зависимости от того, пойдет речь об обмене территориями или же о возможности членства Украины в НАТО.

«Если что-либо подобное наметится в переговорах на Аляске, то наверняка окончательных решений там не будет утверждено», — сказал Криволапов.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл считает, что главы государств «могут и должны договориться» о начале отдельных переговоров по сохранению существующих ограничений на стратегические ядерные арсеналы. Кроме того, стороны должны начать непрерывный диалог о дальнейшем сокращении запасов ядерного оружия.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что Запад пытается свести весь процесс урегулирования к теме территориального раздела. Делается это частью осознанно, а частью «просто скользя по потоку».

«Но на мой взгляд, не может быть, чтобы с российской стороны не ставились принципиально другие вопросы, которые сейчас как будто бы не находятся на повестке», - заявил Лукьянов.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что саммит закончится выработкой общей позиции РФ и США по выходу из украинского кризиса. После этого важнейшей задачей Вашингтона станет доведение позиции до Киева и стран ЕС.

Напомним, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:00 на Аляске. Сперва ожидается беседа тет-а-тет, а после — переговоры в составе делегаций.