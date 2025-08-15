В ЕС высказались о возможных итогах саммита на Аляске

Итоги саммита на Аляске повлияют на решение 19-му пакету антироссийских санкций Европейского союза (ЕС).

Об этом ТАСС заявил источник в ЕС.

«Для утверждения каждого нового пакета санкций необходим компромисс всех стран ЕС, и итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран-членов», — отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что ЕС не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия на Украине и вскоре планирует принять новый пакет ограничений.