На Западе раскрыли возможные итоги встречи Путина и Трампа

По итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа РФ выйдет из изоляции, а также может уменьшится роль Европы в украинском конфликте.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экспертов.

«Путин, вероятно, выйдет победителем из этого саммита, что бы там ни произошло», — заявила эксперт по российской политике в Университете Кларка Валери Сперлинг.

По мнению экспертов, факт проведения российско-американских переговоров на высшем уровне означает выход России из международной изоляции. Кроме того, Европа будет играть «ослабленную роль» в конфликте, так как не вырабатывает собственные мирные инициативы, а ориентируется на маневры американского лидера. В публикации подчеркивается, что это указывает на зависимость Европы от США.

В качестве возможных итогов встречи эксперты также назвали проведение новых переговоров между Трампом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По их мнению, США также могут занять нейтральную позицию по украинскому конфликту, что будет выгодно для России.

В ЕС высказались о возможных итогах саммита на Аляске

Ранее опрос Pew Research Center показал, что большинство американцев не верят в способность президента США добиться урегулирования конфликта на Украине.