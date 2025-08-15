У посольства США в Киеве проходит митинг перед встречей Путина и Трампа

Митинг организован у посольства США в Киеве перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил телеканал "Киев 24".

На опубликованном видео организаторы акции требуют от Трампа "сменить риторику и повестку переговоров с президентом РФ, заменив обмен территориями на обмен пленными в формате "всех на всех". Участники подготовили для акции не только плакаты, но и футболки и даже письма к президенту США. Заранее распечатанные обращения к Трампу людям предлагают подписать в двух вариантах - на английском и украинских языках.

В феврале и марте у посольства США уже проводилась серия митингов на фоне обострения отношений Вашингтона и Киева. Тогда митингующие приносили плакаты карикатурно изображающие Трампа. При этом оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что акции протеста под посольством США в Киеве организовывает Служба безопасности Украины (СБУ).

Протесты в Киеве: кто за ними стоит

Встреча Путина и Трампа должна пройти 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, центральной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса. Участие Владимира Зеленского не предусмотрено.