Трамп надеется на Нобелевскую премию

Американский лидер Дональд Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Он исходит из убеждения, что может использовать влияние США для прекращения конфликтов, рассчитывая получить Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Белого дома пишет газета Politico.

При этом, по словам источника издания, Трамп стремится увязать мирные соглашения с торговыми и добиться экономической выгоды для Вашингтона. А стремление президента США получить Нобелевскую премию мира уже начали использовать иностранные лидеры, которые хотят добиться расположения Дональда Трампа.

Зеленский оказался под «максимальным давлением»

Положение Владимира Зеленского становится все более шатким как на внешней арене, где он пытается оказать влияние на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так и внутри страны. Его неудачная попытка обуздать украинские антикоррупционные ведомства обернулась гневной отповедью со стороны общества, пишет британская газета Financial Times.

Также серьезной проблемой для Зеленского, по мнению британских журналистов, стало и продолжающееся успешное наступление Вооруженных сил России. С одной стороны Трамп в очередной раз упрекнул Зеленского за нежелание уступать территорию России, с другой он испытает давление со стороны украинского общества и военных, которые «выступают против сдачи». «Зеленский оказался между молотом и наковальней», — констатировал бывший офицер ВСУ, руководитель аналитической группы Frontelligence Insight.

«Трамп снова делает ставку на Россию»

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь огромное значение не только для отношений между двумя странами и будущего Украины, но и для всего трансатлантического миропорядка в целом. К такому выводу пришло индийское интернет-издание The Print.

На этом фоне Европа занимает второстепенное положение, несмотря на то, что от нее ожидалось более активное участия в вопросах региональной безопасности. «С учетом того, что европейские страны продолжают увеличивать свои расходы на оборону, мир между Россией и Западом после окончания конфликта на Украине будет оставаться хрупким, если вообще будет достигнут», — говорится в статье.

1,5 миллиарда долларов на оружие для Украины

Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получит от европейских союзников 1,5 миллиарда долларов на покупку американского оружия, при этом треть этой суммы - 500 миллионов долларов – собирается выделить Берлин, сообщило Die Welt.

Немецкое издание отметило, что для поддержки Киева был создан новый механизм НАТО («Список приоритетных потребностей Украины»). Альянс координирует поставки оружия, закупаемого в США. По словам Зеленского, деньги также поступят из Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции.

«Бизнес с Россией на миллиарды долларов»

Несмотря на украинский кризис, Европа и США, хоть и сократили торговлю с Россией, но не отказались от нее, продолжая закупать у Москвы необходимые им удобрения и полезные ископаемые на миллиарды долларов. Об этом со ссылкой на экономические исследования пишет CNN.

В частности, данные Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США свидетельствуют о том, что в прошлом году из России были импортированы товары на сумму 3 миллиарда долларов, в том числе удобрения, палладий, уран и плутоний. По данным же статистического агентства Евросоюза, в 2024 году из России были приобретены товары на сумму 41,9 млрд долларов США (36 млрд евро), в том числе нефть и газ, удобрения, чугун, сталь и никель.