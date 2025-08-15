В преддверии саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске Европа и Украина боятся, что глава российского государства склонит на свою сторону хозяина Белого дома, пишет Pais.

"Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону", - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, опасения заключаются в том, что Россия и Соединенные Штаты договорятся по урегулированию ситуации на Украине без нее, а их усугублению у западных элит способствуют успехи ВС РФ на фронте.

Кроме того, в статье речь идет о том, что Аляска была выбрана для встречи лидеров России и США не случайно, поскольку это не только бывшая российская территория, но и самый удаленный от Европы американский штат, если не принимать во внимание Гавайи.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

Трамп понадеялся на волшебство в ходе встречи с Путиным

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.