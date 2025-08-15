Президент Южной Кореи заявил об уважении к строю КНДР

Южная Корея признает и уважает строй, существующий в КНДР, а также призывает Пхеньян к восстановлению доверия. Об этом заявил президент республики Ли Чжэ Мён.

О необходимости налаживать отношения между двумя Кореями он заявил в обращении по случаю 80-й годовщины освобождения полуострова от японского колониального господства.

«Юг и Север уважают и признают строй друг друга. Юг и Север уважают и признают системы друг друга, мы определили эти отношения как особые, направленные на мирное объединение», — сказал он.

Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул уважает договоренности с Пхеньяном и не намерен участвовать во враждебных действиях против КНДР.

Недавно заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сделала противоположное заявление. Она сообщила, что КНДР закрепит в своей конституции положение о том, что республика не намерена улучшать отношения с Южной Кореей.