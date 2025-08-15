Встреча на Аляске президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является самым опасным моментом для главы киевского режима Владимира Зеленского за все время конфликта на Украине, сообщает Telegraph.

"Для Владимира Зеленского это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили", - поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, если саммит завершится неблагоприятно для главы киевского режима, он будет вынужден делать неприятный выбор - принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от американской стороны статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

В МИД объяснили причину нежелания приглашать Зеленского на Аляску

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.