Раскрыта истинная причина желания Трампа быть миротворцем

Американский лидер Дональд Трамп пытается связать мирные соглашения с торговой выгодой для США.

Об сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Близкие к Трампу люди утверждают, что стремление быстро заключить мирные соглашения между конфликтующими странами соответствует его внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего", отчасти потому, что президент связывает мирные соглашения с торговой выгодой для Штатов», — сообщили источники.

По словам неназванного чиновника Белого дома, каждое из мирных соглашений, которых добился американский лидер, принесло «определенную экономическую выгоду» Вашингтону.

Ранее стало известно, что Трамп наслаждается своей ролью «главного миротворца» и считает себя способным договариваться даже о сложных сделках, в отличие от своих предшественников. По утверждению источников, главе Белого дома нравится занимать «положение властителя» для стран по всему миру.