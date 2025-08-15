Названа скрытая цель США в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Главной задачей президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликтов в различных регионах мира, помимо непосредственно самого прекращения огня, является достижение экономической выгоды для американского бизнеса. О скрытой цели руководителя Соединенных Штатов сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Во всех ключевых вопросах Трамп руководствуется принципом «Америка прежде всего». Так было при урегулировании конфликтов между Азербайджаном и Арменией, а также разногласий между Пакистаном и Индией.

«Каждое из этих мирных соглашений принесло Америке определенную экономическую выгоду», — отметил неназванный собеседник издания.

Так, с большой долей вероятности, будет и при проработке мирной сделки по Украине, отметил он. Подобная стратегия приносит Трампу пользу, так как закрепляет за ним статус не только «глобального миротворца», которым глава Белого дома «наслаждается», но и роль защитника интересов американского бизнеса.

«Трамп демонстрирует силу и проницательность», — резюмировал чиновник.

В Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца

Ранее сообщалось о заинтересованности американского руководства в заключении сделки с Россией по редкоземельным металлам. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, в частности, Вашингтон может предложить Москве ради прекращения боевых действий на Украине. Среди вариантов называлась возможность совместной разработки недр на Аляске. В качестве другого «пряника» Соединенные Штаты рассматривают ослабление санкций против российской авиаотрасли. В целом, как уточняла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп не хочет вводить новые ограничения против экономики РФ, так как надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине.