Азербайджан снес 25 памятников героев ВОВ

Азербайджанские власти снесли 25 памятников героям Великой отечественной войны в Ханкенди (ранее — Степанакерт). Как сообщает Readovka, об этом заявило Агентство по развитию культуры Арцаха.

Под снос попали монументы маршала Ованеса Баграмяна, адмирала Ивана Исакова, летчика Нельсона Степаняна, музыканта Генриха Бархударяна, поэта и писателя Ованеса Туманяна. Армянская сторона утверждает, что уничтожение памятников является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе конвенции ЮНЕСКО 1954 года.

Напомним, что ранее в Ханкенди снесли памятник известному художнику Ивану Айвазовскому — 29 июля, в день его рождения. Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что эти действия вызывают сожаление и глубокое неприятие. По его словам, вопрос можно бы было решить цивилизованным путем, в том числе при помощи переноса монумента на территорию России.