Ермак накануне встречи Путина и Трампа опубликовал один эмодзи

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате Аляска выложил в своем телеграм-канале лишь один эмодзи.

Чиновник опубликовал смайлик с изображением флага Украины. При этом в посте нет каких-либо пояснений и подписи.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

Ермак взбесил администрацию Трампа

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.