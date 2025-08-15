Стало известно, когда Пашинян приедет в Россию
Визит главы правительства Армении Никола Пашиняна в нашу страну ожидается в ближайшее время, сообщил представителям СМИ вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он отметил, что «Никол Воваевич две недели назад был в России». При этом «в ближайшее время мы также его ожидаем в России».
«Ждем его в гости», - добавил Оверчук.
Вместе с тем российский вице-премьер сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван.
