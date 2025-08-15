Стало известно о тайных обсуждениях России и США по Украине

Lenta.ru

Россия и США могли заранее найти «некие точки соприкосновения» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Стало известно о тайных обсуждениях России и США по Украине
© Legion-Media

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Похоже, обе стороны заранее смогли найти некие точки соприкосновения, которые пока не были оговорены», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, некоторые условия будут согласованы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее.

Саммит с Трампом заранее назвали большой победой Путина

Глава Белого дома добавил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в ходе видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным этот вопрос.