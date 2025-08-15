Стало известно о тайных обсуждениях России и США по Украине

Россия и США могли заранее найти «некие точки соприкосновения» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Похоже, обе стороны заранее смогли найти некие точки соприкосновения, которые пока не были оговорены», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, некоторые условия будут согласованы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее.

Саммит с Трампом заранее назвали большой победой Путина

Глава Белого дома добавил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в ходе видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным этот вопрос.