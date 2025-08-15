Подготовка к саммиту на Аляске стала испытанием для Секретной службы США

Подготовка встречи президентов России и США на Аляске стала серьезным испытанием для Секретной службы США, так как проводилась в предельно сжатые сроки в удаленном регионе, куда пришлось перебрасывать даже автомобили. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Переговоры между президентами РФ и США пройдут на Аляске 15 августа. Политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон. Экс-агент американского федерального агентства Роберт Макдоналд отмечал, что безопасность Путина будут обеспечивать как его охранники, так сотрудники Секретной службы США.

Источники агентства рассказали, что операция по подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «превратилась в масштабный спринт, сжатый до одной недели». И, несмотря на то, что Секретная служба могла перевозить оружие, средства связи и медицинское снаряжение без ограничений, сложностью стало местоположение Аляски и ограниченная инфраструктура.

«В Анкоридже небольшое количество гостиничных номеров и маленький рынок аренды автомобилей. Поэтому машины и другое имущество доставлялись самолетами или пригонялись из других частей штата. Внедорожники привезли из 48 штатов на грузовых самолетах», — говорится в статье.

Также на Аляску в срочном порядке были направлены сотни агентов спецслужб. Ситуацию осложняет и то, что им придется взаимодействовать с охраной президента России и учитывать дипломатический протокол.

«Российские службы безопасности будут контролировать непосредственные передвижения Путина, в то время как Секретная служба будет обеспечивать внешнее окружение. Ни одна из сторон не откроет двери другой и не сядет в чужие машины. Если 10 американских агентов будут выставлены у входа в конференц-зал, 10 российских будут стоять по другую сторону», — констатировали источники издания.

Дополнительную нагрузку для Секретной службы создает и подготовка к другому важному мероприятию — неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.