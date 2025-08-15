Правительство президента Молдавии Майи Санду взяло курс на ликвидацию Гагаузской автономии, поскольку она мешает стране вступить в Румынию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель культурного объединения гагаузов в Петербурге Владимир Буюклы.

Он отметил, что поддержка башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул среди гагаузов, в том числе живущих в РФ, очень высокая — она лидер своего народа, причем официально избранный. Кроме того, ее поддерживают и многие молдаване. Они против судебного приговора Гуцул, у которого, по словам Буюклы, нет доказательной базы.

«Это говорит о том, что они хотят расформировать Гагаузскую автономию и тихонечко войти в состав Румынии. И автоматом стать частью НАТО», — заявил председатель объединения.

Буюклы добавил, что в 1994 году Гагаузия согласилась вернуться в состав Молдавии на правах автономии, а в 2014 году власти провели плебисцит, в ходе которого 98% избирателей высказались за право выйти из состава Молдавии в случае утраты ею независимости.

«Не секрет, что Санду ведет Молдову в Румынию и НАТО, а автономия Гагаузии этому мешает», — сказал он, добавив, что большинство гагаузов выступает за нейтральный статус Молдавии.

Напомним, что суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Также ее лишили права быть членом политических объединений в течение пяти лет и взыскали 2,4 миллиона долларов, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Башкан Гагаузии называла дело политически мотивированным и отмечала, что власти Молдавии предлагали ей закрыть его, если она откажется от своего мандата. РФ считает приговор «образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании».