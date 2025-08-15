Европа не имеет собственной стратегии в украинском конфликте, как и четко обозначенных целей. А версия происходящего на Украине, представленная на Западе, сильно искажена, заявил «Известиям» глава партии UPR и экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Асселино.

По его словам, цели Франции, как и Евросоюза, в конфликте на Украине изначально не были ясны.

«На самом деле у Запада, а точнее у европейцев, нет собственных военных целей. Все, что они делают, — это подчиняются «глубинному государству» США», — констатировал Асселино.

При этом политик обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон вместо того, чтобы реально, а не на словах, способствовать мирному урегулированию кризиса, говорит о «коалиции желающих» и делает воинственные заявления.

Напомним, что 27 марта французский лидер сообщил, что ряд представителей «коалиции желающих» планирует отправку на Украину «сил сдерживания», которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

В Германии дали совет Трампу перед его встречей с Путиным

Однако накануне стало известно, что Великобритания решила отказаться от планов по развертыванию 30 тысяч миротворцев «для защиты портов и городов Украины». По данным осведомленных источников СМИ, в настоящее время премьер-министр страны Кир Стармер рассматривает идею «более реалистичной миссии», предлагая союзникам по «коалиции желающих» заняться обеспечением безопасности воздушного пространства Западной Украины, обучением украинских солдат и разминированием Черного моря.