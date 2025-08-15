Ситуация на поле боя повлияет на результаты переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, пишет Responsible Statecraft (RS).

"Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По информации издания, продвижение ВС РФ к Красноармейску в ДНР может стать отправной точкой для заключения сделки по Украине.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Трампа назвали игрушкой в руках Путина

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях Путин и Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.