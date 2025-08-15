В Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца

Президент США Дональд Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

«Трамп наслаждается своей ролью главного миротворца, полагая, что он может заключать сделки, которые ускользали от его предшественников, демонстрируя одновременно свою проницательность и силу – независимо от того, успешен он или нет. Ему нравится занимать положение властителя для всех этих небольших и слабых стран по всему миру», — сказал источник газеты в Белом доме.

По словам второго источника, президент США обращает внимание на различные конфликты отчасти из-за убеждения, что он может использовать влияние Вашингтона для прекращения конфликтов. Это контрастирует с его президентской кампанией, в ходе которой он придерживался подхода «Америка прежде всего».

«Обращение внимания Трампа на урегулирование конфликтов отчасти обусловлено его желанием получить Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится», — подчеркивает Politico.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.