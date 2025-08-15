Почему Трампу выгодно завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп стремит завершить конфликт на Украине не только из гуманистических соображений, но и из личной выгоды. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс.

Он отметил, что если Трамп не сможет договориться о прекращении конфликта, то он окажется под огромным давлением — его будут склонять к введению против РФ дополнительных санкций.

«И, самое главное, вторичных санкций, что может привести к серьезным спорам США с такими странами, как Китай или Индия. Так что для обеих сторон украинский кризис остается приоритетной темой», — подчеркнул Саймс.

Он добавил, что завершение боевых действий на Украине также позволит Трампу выполнить предвыборные обещания. Политик стремится сохранять отношения Вашингтона с Европой, однако уже перекладывает на страны ЕС расходы на приобретение оружия для Киева.

Трампа назвали игрушкой в руках Путина

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:00 на Аляске. Сперва ожидается беседа тет-а-тет, а после — переговоры в составе делегаций.