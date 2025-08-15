Американская пресса обращает внимание на "необычайно тихую" церемонию фотографирования президентов России и США перед переговорами.

"Мы только что стали свидетелями необычайно тихой фотосессии, - пишет The New York Times. - Трамп и Путин молчали, пока фотографы делали снимки, и игнорировали выкрикиваемые вопросы".

CNN отмечает, что обычно, когда Трамп встречается с мировыми лидерами, он делает заявления для прессы.

Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине

"Пятница была другой, - указывает телеканал. - Двое мужчин сидели в зале на авиабазе Элмендорф, молча наблюдая за происходящим. Ни один из них не произнес вступительной речи".

При этом все СМИ обращают внимание на лозунг встречи, размещенный за спинами президентов: "Стремление к миру".