Американские СМИ обратили внимание на молчание президентов перед переговорами
Американская пресса обращает внимание на "необычайно тихую" церемонию фотографирования президентов России и США перед переговорами.
"Мы только что стали свидетелями необычайно тихой фотосессии, - пишет The New York Times. - Трамп и Путин молчали, пока фотографы делали снимки, и игнорировали выкрикиваемые вопросы".
CNN отмечает, что обычно, когда Трамп встречается с мировыми лидерами, он делает заявления для прессы.
Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине
"Пятница была другой, - указывает телеканал. - Двое мужчин сидели в зале на авиабазе Элмендорф, молча наблюдая за происходящим. Ни один из них не произнес вступительной речи".
При этом все СМИ обращают внимание на лозунг встречи, размещенный за спинами президентов: "Стремление к миру".