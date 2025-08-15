Российские журналисты рассказали об обстановке на Аляске перед саммитом РФ и США

Российские журналисты прибыли на Аляску, где 15 августа состоится встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает РБК, специальный корреспондент Екатерина Постникова рассказала, что россиян встретила солнечная погода.

По словам спецкора, сотрудники прессы летели в Анкоридж чуть меньше 10 часов. Сотрудники паспортного контроля отметили, что до их прилета на Аляске была дождливая погода. Разместили журналистов в спортивном центре университета Аляски — там создали «импровизированные апартаменты», однако организованного питания не предоставили.

Постникова также отметила, что российские журналисты «очень воодушевлены» и им интересно, что будет дальше, однако делать прогнозов относительно результатов встречи Путина и Трампа никто не берется.

Напомним, что 15 августа на Аляске должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основной темой которой станет урегулирование украинского кризиса. По последней информации, она начнется в 22:00 мск.