Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов

Представители российских СМИ, которые приехали вместе с делегацией из РФ в город Анкоридж на Аляске, заняли места на стадионе хоккейного клуба «Морские волки». Об этом сообщает «Коммерсант».

Для представителей СМИ были предоставлены спальные места за занавесками, а также полотенца и доступ к душевым кабинам. Все указатели внутри здания выполнены на русском языке.

15 августа в Анкоридже пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Основной темой для обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы обеспечения безопасности и развития экономического взаимодействия между двумя государствами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская секретная служба (USSS) столкнулась со сложностями при организации встречи глав США и РФ. Как отмечалось, в момент назначения места переговоров на Аляске находилось недостаточно сотрудников ведомства. Кроме того, сложности вызывают географическое положение Аляски и недостаток номеров в местных гостиницах.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Трамп может предоставить России доступ к редкоземельным металлам на Аляске ради завершения украинского конфликта.