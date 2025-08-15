Раскрыта причина участия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает участие в урегулировании конфликта на Украине как шаг к получению Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира, но не думает, что получит ее», — отметил один из представителей Белого дома.

Телеканал подчеркивает, что в последнее время Трамп активно формирует образ миротворца, регулярно напоминая в социальных сетях о своих дипломатических успехах.

Ранее стало известно, что Трамп неоднократно звонил экс-генсеку НАТО и нынешнему министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу и спрашивал про вручение ему же Нобелевской премии.

Трамп позвонил в Норвегию и спросил про Нобелевскую премию

До этого представители семи стран поддержали кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.