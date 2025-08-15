Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность развития Зангезурского коридора, который войдет в состав важных международных транспортных маршрутов. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Любая критика по поводу сегодняшних достижений со стороны как стран нашего региона, так и государств за его пределами будет крайне затруднительной. Сегодня мы сделали решающий шаг в направлении мира», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что соглашение по Зангезурскому коридору не направлено против кого-то. Наоборот — этот проект должен стать одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

Зангезурский коридор — это планируемый транспортный маршрут, который должен будет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении. Его протяженность составит около 40 км. Планируется, что здесь будут созданы автомобильная и железнодорожная магистрали.