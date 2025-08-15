Зеленский пытался скрыть от украинцев предложение Трампа

Согласно данным The New York Times, Владимир Зеленский знал о переговорах между Вашингтоном и Москвой по возможному обмену территориями еще до публичных заявлений Дональда Трампа. Однако украинский лидер предпочел не разглашать эту информацию, опасаясь общественного возмущения среди населения.

Издание сообщает, что Киев пытался прояснить детали потенциальной сделки, но Трамп избегал конкретики, оставляя открытым вопрос о том, какие именно регионы могли стать предметом обсуждения.

Несмотря на публичное отрицание подобных планов, NYT предполагает, что Зеленский не исключал этот вариант полностью, особенно в контексте поиска путей завершения конфликта.

