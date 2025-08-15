Пока вы спали: раскаяние императора Японии и ментальные проблемы Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Румынии произошел пожар на АЭС "Чернаводэ"

Пожар вспыхнул на атомной электростанции Чернаводэ в Румынии, возгорание было потушено. Отмечается, что рисков для ядерной безопасности нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынской компании по производству энергии Nuclearelectrica.

"Компания Nuclearelectrica SA сообщает, что 14 августа 2025 года на втором энергоблоке АЭС "Чернаводэ" произошел пожар на фильтровальной установке, расположенной в классической части второго энергоблока. Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, пожар не несет никаких рисков для ядерной безопасности, окружающей среды или персонала АЭС.

"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой YouTube-канал.

“Втроем они (Владимир Зеленский, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. ред.) должны встретиться и договориться. Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все”, — сказал он.

По мнению Соскина, сейчас на Украине нет конкурентоспособных кандидатов на пост президента.

В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа

Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску. Встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в 22.00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

"В 11.00 по местному времени (22.00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", - говорится в расписании.

Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06.45 (13.45 мск), покинет его президент в 21.45 (04.45 мск).

Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Informer TV.

"Самое большое лицемерие в том, что на одном телеканале сказали, что все прошло мирно, а они полчаса громили офис СПП. И в нескольких местах в Белграде, где видели инакомыслящих, должны были напасть. Задержаны четыре человека, один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы от протестующих", — сказал Вучич.

Отмечается, что в ночь на четверг прошли акции у отделений СПП в Нови-Саде, Белграде. Среди требований звучало проведение досрочных выборов.

Император Японии заявил о глубоком раскаянии за Вторую мировую войну

Император Японии Нарухито во время церемонии памяти жертв войны в 80-ю годовщину объявления императором Японии Хирохито о завершении войны в 1945 году заявил о "глубоком раскаянии". Трансляция церемонии вел на телеканал NHK и в интернете, пишет РИА Новости.

"Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны", - сказал император Нарухито.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о необходимости "врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце", а также о том, что Япония больше не повторит ошибок в пути.