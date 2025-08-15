Цели России и США на саммите Путина и Трампа сравнили

У России и США разные приоритеты на переговорах в рамках саммита на Аляске. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Если для президента США Дональда Трампа главной целью встречи с президентом России Владимиром Путиным является организация трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, то российская делегация намерена в первую очередь обсуждать широкий круг вопросов двухсторонних отношений. В их число входят проблемы экономического взаимодействия, указал политолог.

«Российская сторона заинтересована в обсуждении трансформации взаимодействия стран в целом, хотя, конечно, готова затронуть и украинскую проблематику», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине. По его словам, Владимир Путин хочет завершить конфликт как можно скорее.