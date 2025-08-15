Белый дом раскрыл планы Трампа в день встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отправится в Анкоридж (Аляска) на встречу с российским лидером Владимиром Путины в 17:45 по московскому времени. Об сообщили в Белом доме, ссылаясь на официальный график главы государства.

«В 6:45 (17:45 по мск) президент покидает Белый дом и направляется в Анкоридж, Аляска», — говорится в сообщении.

Согласно графику, встреча президентов России и США состоится в 22:00 по мск. Переговоры пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон и будут носить двусторонний характер.

После завершения переговоров глава США планирует вернуться в Вашингтон. Отбытие из Анкориджа намечено на 21:45 по местному времени (4:45 по мск). Помимо основной встречи с Владимиром Путиным, в расписании президента также значатся звонки в другие города и рабочие мероприятия, запланированные на утро 15 августа. В администрации Белого дома добавили, что программу визита президента США на Аляску будет освещать выездной журналистский пул.

Раскрыта программа мероприятий Путина в Магадане по пути на Аляску

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени и пройдут сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено разрешению украинского кризиса и экономическим вопросам. Перед саммитом российский лидер посетил Магадан, где провел встречу с губернатором и совершил визит на промышленное предприятие.