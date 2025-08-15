Лидеры стран — членов Евросоюза (ЕС) разочарованы, что не принимают участия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Европейцы разочарованы, потому что они много вложили в эту войну. Они хотят вложить еще больше, но у них нет роли [в переговорах]. Поэтому они в последний момент организовали [онлайн] совещание. Они хотели донести до США определенную позицию, с которой в США и так знакомы», — сказала экс-глава ведомства.

По словам Кнайсль, конфликт на Украине был вызван действиями стран ЕС и бывшего президента США Джо Байдена. При этом именно европейские страны продолжают выделять все больше средств на поддержку Киева, подчеркнула экс-министр.

15 августа в городе Анкоридж на Аляске состоится саммит Россия — США. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики. По его словам, лидеры России и Соединенных Штатов обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и другие темы.

