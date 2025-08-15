Калининградская область некоторое время назад оказалась в центре внимания мирового сообщества. Поводом стали высказывания американского генерала о том, что НАТО может угрожать этому региону. По словам польских журналистов, с момента высказывания представителя НАТО прошел почти месяц, однако в РФ ситуацию не отпустили.

«В Москве до сих пор возмущены словами американского генерала Кристофера Донахью, признавшего, что у НАТО уже есть готовый план быстрого захвата Кенигсберга», – пишут авторы польского журналиста.

В статье говорится, что сразу несколько официальных лиц из России резко отреагировали на заявления Донахью, и эти отклики продолжают появляться, несмотря на прошедшее время. В частности, депутат Госдумы Андрей Колесник, входящий в комитет по обороне, недавно высказал предостережение относительно аналогичных действий НАТО. Он подчеркнул, что Россия воспринимает угрозы в свой адрес с предельной серьезностью.

По словам парламентария, в случае агрессии против Калининграда, ответные меры будут настолько мощными, что даже бункеры не смогут защитить Европу. После ответного удара России, идентификация ДНК в европейских столицах станет крайне затруднительной. В связи с этим, представителям НАТО следует тщательно обдумывать свои высказывания, поскольку последствия могут быть катастрофическими.

«В случае посягательств на Калининград, Европа лишится всех своих столиц», – заявили в российских кругах.

Как заметили польские журналисты, незадолго до этого ситуацию прокомментировал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он выразился более умеренно, но заверил, что безопасности Калининграда ничто не угрожает и она будет гарантирована необходимыми ресурсами, пишет АБН24.

