По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, президент Украины Владимир Зеленский активно посещает европейские страны, пытаясь добиться дополнительной военной и финансовой помощи. Это связано с осложнением положения украинских войск в зоне боевых действий.

Американский эксперт считает, что украинская армия испытывает серьезные трудности и несет значительные потери. В таких условиях руководство Украины стремится заручиться дальнейшей поддержкой западных партнеров, чтобы продолжить сопротивление.

“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва", - заявил Макгрегор.

