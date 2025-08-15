На Украине допустили отставку Зеленского в связи с ментальными проблемами

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в связи с ментальными проблемами. Таким прогнозом поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Втроем они [Зеленский, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп] должны встретиться и договориться. Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все», — сказал Соскин.

Он отметил, что сейчас в стране нет ни одного конкурентоспособного кандидата, который мог бы занять пост президента Украины.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен согласиться на прекращение огня и провести выборы.