Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире шоу Рика Санчеса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала и всегда был инструментом в руках Запада и британской разведки MI6. Об этом он высказался в эфире шоу Рика Санчеса на RT.

Риттер назвал Зеленского инструментом в руках Запада и подчеркнул, что украинский лидер действует по сценарию, который ему предлагают британцы. При этом глава Украины противоречит своим словам.

«Во время предвыборной кампании он выступал за мир. Но как только он стал президентом, начал пропагандировать войну, потому что это приказали делать его западные хозяева», — сказал аналитик.

В том же шоу Риттер заявил о невозможности сбить российский ракетный комплекс «Орешник». Он отметил, что у США и НАТО нет подобных новых ракет средней дальности.