Стратостат подняли над заливом Аляска из-за встречи Трампа с Путиным

Специальный стратостат подняли в небо над заливом Аляска для мониторинга окружающего воздушного пространства в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу.

«Стратостат работает на высоте около 20 километров и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль», — рассказали в диспетчерской службе района полетной информации «Анкоридж».

Ранее Белый дом сообщил, что вылет Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России запланирован на утро 15 августа по вашингтонскому времени.

Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске.