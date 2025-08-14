Зеленский обещал «начать охоту» на НАБУ

Владимир Зеленский обещал «начать охоту» на Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за расследования в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, который приходится ему кумом. Об этом сообщает Financial Times.

В издании отметили, что НАБУ заподозрило Чернышова в злоупотреблении служебным положением и получении шестизначной суммы в схеме с застройкой участков. После начала расследования Зеленский пообещал защитить экс-вице-премьера, который находился за границей, и даже предоставил ему сопровождение с охраной до Киева.

При этом затем Зеленский дал понять, что пойдет еще дальше.

«Он пообещал, что начнет охоту на НАБУ», — сказал один из источников издания.

По его словам, «слишком много людей Зеленского были втянуты» в уголовные расследования бюро.

В FT подчеркнули, что после принятия на Украине закона в отношении антикоррупционных ведомств репутация Зеленского оказалась подорвана и поставила под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией.