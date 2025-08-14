Сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед женой действующего американского лидера Дональда Трампа Меланьей за слова о том, что её познакомил с мужем скандально известный финансист Джеффри Эпштейн.

«Пошло оно к чёрту, этого не будет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Байдена-младшего, он опирался в своих заявлениях на публикации СМИ — в частности, на высказывания писателя Майкла Вулфа, который якобы брал интервью у Эпштейна.

Ранее Трамп поддержал иск супруги Меланьи против Хантера Байдена на $1 млрд.