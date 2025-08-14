Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций

Полиция Анкориджа на Аляске, где ожидаются переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, усилила меры безопасности в ожидании демонстраций.

© Global look

«Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу», — заявил РИА Новости замдиректора отдела по связям с общественностью департамента полиции города Кристофер Барраза.

По его словам, силы правопорядка с 14 августа начинают усиливать меры общественного порядка перед предстоящим саммитом до субботы, 16 августа.

«Исходя из полученной нами информации, запланированные демонстрации, как ожидается, будут мирными, и мы не ожидаем насилия или криминальных действий», — добавил он.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон.

В Кремле отметили, что подписания документов по итогам саммита на Аляске не ожидается.