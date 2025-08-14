Полиция допустила проведение демонстраций в Анкоридже в день встречи Путина и Трампа

В полиции Анкориджа сообщили, что в день встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в городе могут проводиться демонстрации.

© Lenta.ru

В связи с этим силовики усиливают меры безопасности, передает РИА Новости.

«Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания», — рассказал заместитель директора отдела по связям с общественностью департамента полиции города Кристофер Барраза.

Он отметил, что демонстрации, вероятно, будут мирными. Полицейские не ожидают насилия или других криминальных действий. Однако к дежурству все равно будут привлечены дополнительные сотрудники, добавил Барраза.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным в Анкоридже будет важна как для России, так и для США.