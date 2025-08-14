В Венгрии заявили о начале российской «операции» против страны

Оппозиционный венгерский политик Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в политику Венгрии, сообщает Reuters.

Таким образом он прокомментировал заявление Службы внешней разведки России, в котором рассказали о плане председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сменить «режим в Будапеште». По данным ведомства, в качестве основного кандидата на пост главы правительства она рассматривает «лояльного глобалистским элитам» Мадьяра.

«Официально начата операция против Венгрии. Иностранное, не входящее в союз государство активно вмешивается во внутренние дела нашей страны», — заявил Мадьяр.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Европейского союза хотят свергнуть законные правительства в Венгрии, Словакии и Сербии. По словам главы МИД, Брюссель предпринимает «все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств».