В администрации Анкориджа сообщили о минимальных изменениях в жизни города

В администрации Анкориджа сообщили корреспонденту ТАСС, что подготовка к предстоящей встрече на высшем уровне между Россией и США практически не отразилась на жизни города и функционировании городских служб.

15 августа 2025 года запланирована встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По данным СМИ, в каждой делегации, помимо президента, будет ещё по пять участников — министры, советники и представители внешнеполитических ведомств.