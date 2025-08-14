СМИ сообщили о сложностях при организации саммита на Аляске

Американская секретная служба (USSS) столкнулась со сложностями при организации встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сотрудники службы столкнулись с рядом трудностей во время подготовки к саммиту. В момент назначения места встречи Путина и Трампа, на Аляске находилось недостаточно сотрудников ведомства. Кроме того, сложности вызывает географическое положение Аляски, а также недостаток номеров в местных гостиницах.

«Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на "последнем рубеже", начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной — защищать обоих президентов одновременно», — сообщает издание.

Помимо этого, саммит совпал с еще одним мероприятием, в котором участвует Секретная служба — визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию. Также часть сотрудников была отправлена в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью.

Встреча Трампа и Путина на Аляске пройдет 15 августа.