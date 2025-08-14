Трамп может предложить России доступ к редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности предложить России доступ к редкоземельным металлам. Об этом сообщает NBC News.

Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос о том, может ли он предложить России доступ к редкоземельным металлам ради урегулирования конфликта на Украине. В ответ, Трамп не стал исключать такую возможность.

«Посмотрим, что произойдет на нашей встрече», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп может предоставить России доступ к редкоземельным металлам на Аляске ради завершения украинского конфликта.