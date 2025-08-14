Трамп: Путин и Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал Sky News.

Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский согласятся с урегулированием
© Global Look Press

Глава Белого дома считает, что предстоящая встреча на Аляске будет хорошей.

«Но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. У нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. А может быть, и нет», — отметил Трамп.

Кроме того, американский президент сообщил журналистам, что, по его мнению, Путин и Зеленский «заключат мир».

15 августа лидеры РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.