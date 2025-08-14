Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский согласятся с урегулированием

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал Sky News.

Глава Белого дома считает, что предстоящая встреча на Аляске будет хорошей.

«Но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. У нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. А может быть, и нет», — отметил Трамп.

Кроме того, американский президент сообщил журналистам, что, по его мнению, Путин и Зеленский «заключат мир».

15 августа лидеры РФ и США проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.