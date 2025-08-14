Раскрыто, какую идею Трамп готов рассмотреть в рамках урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в будущем рассмотреть идею о сокращении численности американских войск в Европе с целью урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что вопрос о сокращении численности войск США в Европе «перед ним не ставился».

«Я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», — ответил он на вопрос журналистов, рассматривает ли американский глава это в качестве «возможного стимула для руководства России» в контексте потенциального соглашения по Украине.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. Ключевой ее темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Встреча пройдет на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже, ее начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени).