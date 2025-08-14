Трамп анонсировал встречу с Путиным, Зеленским и «кое-кого из Европы»

Вторая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с предполагаемым участием украинского лидера Владимира Зеленского и «кое-кого» из лидеров Европы будет «более важной», чем саммит на Аляске. Такую оценку перспективам переговоров дал сам Трамп, его слова передает телеканал Sky News.

«Более важной встречей будет вторая встреча, которую мы проведем. У нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, мы пригласим кое-кого из европейских лидеров, а может быть, и нет», — отметил Трамп.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.