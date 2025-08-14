Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины
Владимир Зеленский заявил, что провел с президентом Аргентины Хавьером Милеем «хороший» телефонный разговор. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.
По словам Зеленского, Милей обсудил с ним ситуацию в дипломатии и проинформировал о недавних контактах с партнерами.
«Он подчеркнул, что наша позиция абсолютно ясна: Украине нужен справедливый мир и надежные гарантии безопасности. Президент Аргентины готов приложить личные усилия», — написал Зеленский.
Еще одной темой разговора стали экономические успехи Аргентины в преодолении инфляции. Зеленский указал, что Украина «заинтересована в изучении данного опыта».
«Сейчас отношения между нашими странами выходят на действительно высокий уровень. Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, сельское хозяйство — есть много сфер для потенциального сотрудничества. Мы также договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран», — заключил Зеленский.