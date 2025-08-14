Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины

Владимир Зеленский заявил, что провел с президентом Аргентины Хавьером Милеем «хороший» телефонный разговор. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

По словам Зеленского, Милей обсудил с ним ситуацию в дипломатии и проинформировал о недавних контактах с партнерами.

«Он подчеркнул, что наша позиция абсолютно ясна: Украине нужен справедливый мир и надежные гарантии безопасности. Президент Аргентины готов приложить личные усилия», — написал Зеленский.

Еще одной темой разговора стали экономические успехи Аргентины в преодолении инфляции. Зеленский указал, что Украина «заинтересована в изучении данного опыта».