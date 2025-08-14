Вандал повредил собор в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина

Вандал повредил Собор Святого Семейства в Анкоридже — крупнейшем городе Аляске, в котором 15 августа пройдет встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTUU.

Отмечается, что неизвестный мужчина кидал в здание собора кирпичи. Причины этого поступка неизвестны. Сам момент вандализма попал на запись камеры наружного наблюдения — их уже передали в полицию.

«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи», — сообщает источник.

В результате действий мужчины церковь получила повреждения, но их степень не уточняется. При этом, собор остается открытым для посещения.

Встреча Трампа и Путина на Аляске пройдет 15 августа.