У берегов Таиланда выявлены скопления нефти

На западном побережье Таиланда обнаружено загрязнение мазутом. В связи с этим, вероятно временное закрытие трех пляжей, пользующихся спросом у российских туристов. Предполагается, что причиной стала утечка нефтепродуктов при заправке танкера в акватории Андаманского моря.

Специалисты Пхукетского центра морских исследований выявили скопления нефти на 8-километровом участке береговой линии. Наиболее пострадал пляж Май Као, в меньшей степени загрязнены Най Янг и Банг Тхао. Взятые пробы направлены на лабораторный анализ.

По словам отдыхающих, опрошенных каналом Mash, первые признаки загрязнения появились около двух недель назад. Туристы отмечают, что во время прогулок по пляжу загрязнение не сразу бросается в глаза, однако впоследствии на ногах обнаруживаются трудноудаляемые масляные следы.

Морской департамент Таиланда проводит расследование инцидента. Аналогичный случай произошел в августе 2023 года, когда загрязнению подверглось более ста километров побережья Андаманского моря.