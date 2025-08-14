Ермак взбесил администрацию Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раздражает действующую администрацию американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает телеканал Fox News.

© Lenta.ru

«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон», — сказал бывший сотрудник Сената США, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, Ермак часто запрашивал встречи с представителями Белого дома, не имея никакой конкретной повестки или просьбы.

«Ведение дел с Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами Джо Байдена», — отметил он, добавив, что Ермак «в этом ужасен».

Ранее Ермак призвал страны Евросоюза не признавать потенциальные договоренности по итогам встречи Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.